I nuovi contagi in Svizzera sono 9'386

BERNA - Non accenna a fermarsi la diffusione della pandemia nel nostro Paese. La cifra record di contagi registrata ieri (8'616) è infatti stata spazzata via dai dati odierni che contabilizzano ben 9'386 infezioni nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri aumentano anche le ospedalizzazioni (287) e i decessi (31). Il tasso di positività dei tamponi rimane molto alto e si attesta al 26.6% dei test effettuati.

Giro di vite da Berna - Una situazione estremamente difficile che ieri ha portato il Consiglio federale a emanare nuove misure per cercare di contenere questa seconda ondata ed evitare nel contempo un nuovo lockdown. Provvedimenti che ricordiamo prevedono la chiusura delle discoteche e delle sale da ballo, un utilizzo della mascherina obbligatorio nelle aree pedonali molto frequentate e in generale nello spazio pubblico, se non può essere mantenuta la distanza necessaria, la limitazione a dieci persone nei ritrovi privati con familiari e a cinquanta per le manifestazioni. Il Governo ha pure vietato gli sport di contatto in forma amatoriale, mentre i professionisti potranno continuare ma senza il sostegno del pubblico sugli spalti.

I dati da inizio crisi - Dall'inizio dell'epidemia ad aver contratto il virus sono 145'044 persone. I decessi sono stati 1'985 e i ricoveri 6'700. I test svolti per rilevare il SARS-CoV-2 sono 1'895'175, di cui il 8.3% è risultato positivo. Il tasso di positività delle ultime due settimane è del 22.7%.

Isolamento e quarantene - Le persone in isolamento sono 31'334 (ieri erano 24'355): altre 24'948 entrate in contatto con loro sono in quarantena, una situazione nel quale si trovano anche 13'594 individui rientrati in Svizzera da un Paese considerato a rischio.

La situazione ticinese - Nel nostro cantone si sono registrati 380 nuovi casi per un totale di 6'910 da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore in Ticino si sono pure registrati cinque decessi con il bilancio delle vittime che sale a 361. Negli ospedali sono ricoverate 123 persone, di cui sette in cure intense.