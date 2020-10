ZURIGO - Il presidente della Fifa Gianni Infantino si è sttoposto al test del tampone nei giorni scorsi, e oggi ha ricevuto esito positivo. Il presidente della FIFA, che sta mostrando lievi sintomi, si è subito posto in autoisolamento, e resterà in quarantena per almeno dieci giorni. Lo ha annunciato la Fifa in un comunicato odierno.