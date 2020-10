I ristoranti vallesani dovranno chiudere alle 22.00

SION - Da domani, in Vallese, i ristoranti dovranno chiudere alle 22.00. Questa misura, una prima in Svizzera, fa parte di una serie di decisioni prese oggi dal Consiglio di Stato vallesano per far fronte alla seconda ondata della pandemia di coronavirus.

Spiccano tra gli altri provvedimenti la chiusura di locali notturni e discoteche, le partite calcio e hockey su ghiaccio senza pubblico, nonché il divieto di raduni di oltre 10 persone su suolo pubblico e privato.