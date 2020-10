Rendita per vedovo: «La Svizzera lede i diritti dell'uomo»

STRASBURGO - La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha accolto il ricorso di un uomo, domiciliato in Svizzera, a cui la rendita per vedovo è stata revocata quando la figlia più giovane ha raggiunto la maggiore età. In questi casi, la Confederazione fa una discriminazione inaccettabile tra uomini e donne, hanno stabilito i giudici di Strasburgo.

Dopo la morte della moglie, l'uomo ha cresciuto i due figli da solo e ha ricevuto una rendita per la vedovanza. Tale pensione non sarebbe stata annullata se il vedovo fosse stato una donna. Il diritto limitato alla rendita per vedovo si basa sul concetto che il marito paga per le spese di sostentamento della moglie.

Questa visione non corrisponde più alla situazione attuale, ha determinato la Corte EDU. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) è uno «strumento vivente» con il quale le circostanze devono essere valutate nella prospettiva attuale, ha precisato il tribunale.

Nel maggio 2012, il Tribunale federale (TF) ha respinto il ricorso dell'interessato sostenendo che il legislatore aveva esplicitamente operato una distinzione specifica di genere nella Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) che non si basava su differenze biologiche o di altro tipo.

Nel disciplinare le rendite per i vedovi, le Camere federali avevano deliberatamente adottato una disposizione contraria al principio di uguaglianza e, quindi, alla Costituzione federale, avevano stabilito i giudici supremi di Losanna.

Nella sua decisione il TF aveva però fatto riferimento anche al messaggio del Consiglio federale relativo all'undicesima revisione dell'AVS, poi respinta. Il Governo vi aveva sostenuto che il diritto sulla rendita per vedovo, secondo cui la prestazione scade quando il figlio più giovane raggiunge la maggiore età, fosse contraria al principio della parità di trattamento tra donne e uomini.