La St. Jakobshalle non si chiamerà Federer Arena

BASILEA - A Basilea Città non ci sarà una votazione per ribattezzare la St. Jakobshalle in "Roger Federer Arena". I fautori di questo progetto non sono riusciti a raccogliere le 3000 firme necessarie.

L'iniziativa era stata lanciata nel marzo 2019 e oggi è stato reso noto, attraverso un comunicato, che mancano all'appello 1800 autografi. Lo scopo era quello di rendere omaggio al grande campione di tennis nato proprio a Basilea.

I fautori avrebbero voluto organizzare una grande campagna di raccolta lo scorso febbraio, ma tutto è stato annullato a causa del coronavirus. Inoltre, sia dalla popolazione che dal mondo politico sono piovute numerose critiche.

Il comitato dell'iniziativa spera comunque che la domanda sarà accolta e ha inviato le 1200 firme alla Cancelleria cantonale.