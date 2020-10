Mancano i dati dei clienti: bar chiuso e 132 persone in quarantena

Giornalista in formazione

elaborata da Robert Krcmar Giornalista in formazione

BADEN - Il Canton Argovia ha ordinato la chiusura, con effetto immediato, di un bar a Baden.

Il motivo? L'incapacità di seguire le direttive legate alla pandemia di Covid-19. Infatti, il gerente del locale non è stato in grado di fornire la lista con i dati degli avventori all'Ufficio del medico cantonale, dopo che una persona, in seguito risultata positiva al coronavirus, aveva visitato il bar.

Oltre alla chiusura del locale, 132 persone sono state messe in quarantena, dato che la sera stessa la persona in questione ha messo piede anche in un altro locale della cittadina argoviese.

Lo ha annunciato oggi il Dipartimento cantonale della sanità e degli affari sociali (DGS).