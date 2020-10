La strada giusta da seguire? «Una infezione strutturata»

BERNA - Niente lockdown generalizzato. È un aspetto su cui tutti sono d’accordo. Sarebbe troppo devastante, per la popolazione e per l’economia tutta. «Una volta revocato, i casi di contagio da coronavirus tornerebbero a salire e si renderebbero necessari un terzo e un quarto lockdown». La pensa così l’economista Reiner Eichenberger, intervistato da 20 Minuten.

Già a metà aprile, il professore di economia si era espresso in merito ai test di massa quali «strumento indispensabile per poter uscire dal lockdown». Perché avrebbero permesso alla «popolazione immune al virus di dare una dinamicità alla società salvando i loro affari, visitando i nonni e aiutando i vicini». E ora che nel frattempo sono molti gli svizzeri che si sono ammalati, rilancia: «Abbiamo bisogno di una strategia intelligente, diversificata per gruppi sociali».

In che senso?

«Dovremmo avere un trattamento differenziato in base ai vari gruppi sociali. Ora - grazie all'enorme numero di malati non denunciati - moltissimi sono già guariti. Per quanto ne sappiamo oggi, sono immuni al virus. Questi immuni devono essere in grado di muoversi di nuovo il più liberamente possibile. Sono urgentemente necessari negli affari e nell'assistenza. A tutti gli altri deve essere data la possibilità di scegliere tra un'autoprotezione efficace e una vita normale con il rischio d'immunizzare l'infezione».

Come funzionerebbe questo metodo?

«Diciamo in maniera federalista. Ad esempio: per le persone che vogliono proteggersi dal virus - in particolare gli anziani e le persone con malattie pregresse - i Comuni e i Cantoni dovrebbero definire gli orari di apertura dei negozi. Quindi in questi momenti si applicherebbero sia un requisito particolarmente severo di mascherine, sia regole di distanziamento. A tal fine, il governo dovrebbe definire un numero sufficiente di vagoni con requisiti di sicurezza speciali nel trasporto pubblico. Queste persone dovrebbero anche indossare mascherine che offrano una buona autoprotezione. E il governo dovrebbe pagare per questo. Inoltre si dovrebbe chiudere il confine solo ai Paesi che hanno un tasso d'infezione molto alto».

I giovani dovrebbero, invece, accettare l'infezione?

«No, la strategia non comporta necessariamente un obbligo. Anche i giovani che vogliono proteggersi contro il virus dovrebbero poter utilizzare le offerte di protezione. Ogni adulto dovrebbe essere in grado di decidere da solo: voglio espormi al virus oppure no? I rischi per la salute e le conseguenze economiche sono troppo diversi per essere standardizzati».

Con questo approccio, quale tasso di contagio vi aspettate in Svizzera entro l'estate 2021?

«Per quel periodo la situazione dovrebbe cambiare completamente. Una volta che un Paese concede la piena libertà alle persone immunizzate, e dispone di una strategia di protezione e immunizzazione ben strutturata, ha un enorme vantaggio competitivo. In alcuni Paesi, specialmente negli Stati Uniti, il contagio sarà così diffuso che una tale strategia sarà d’obbligo».

Un'infezione da coronavirus può anche avere un decorso grave in persone giovani e sane. Inoltre, l'Ufficio federale della sanità pubblica in Svizzera ha registrato diversi casi d'infezioni secondarie. La Svizzera non correrebbe troppi rischi con questo approccio?

«Per i giovani, i rischi di contagio da Covid sono inferiori a molti altri rischi quotidiani, come andare in bicicletta, in moto o andare in montagna. Inoltre il rischio di seconde infezioni è molto inferiore a quello delle prime infezioni. Coloro che parlano insistentemente contro l'immunità di gregge ma lodano la vaccinazione hanno un problema».