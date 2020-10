Nelle scuole zurighesi mascherina fino a fine anno

ZURIGO - Nelle scuole del canton Zurigo sarà obbligatorio indossare le mascherine sino alla fine dell'anno. Lo ha comunicato oggi il Dipartimento della formazione zurighese, precisando che la misura entrerà in vigore dal prossimo lunedì e riguarderà tutti gli spazi scolastici.

Tale disposizione potrebbe essere revocata prematuramente o estesa oltre il 31 dicembre a seconda dell'evoluzione della situazione epidemiologica. La misura si applica a tutte le persone adulte - tra cui insegnanti, bidelli e genitori - e «agli alunni delle scuole di livello secondario II e studenti del livello terziario B (formazione professionale superiore, ndr)», viene sottolineato nel comunicato.

L'obiettivo, considerando il forte aumento dei contagi nel canton Zurigo, è quello di evitare di dover imporre la quarantena a intere classi o istituti. Ciò, ritengono le autorità, avrebbe un forte impatto sul funzionamento delle attività scolastiche e rappresenterebbe anche un'invasione della libertà personale degli studenti.

Ci sono tuttavia delle eccezioni: in classe non è infatti obbligatorio indossare la mascherina se può essere rispettata la distanza minima di un metro e mezzo oppure se può essere garantita una protezione adeguata, come le pareti divisorie in plexiglas.