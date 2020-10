Anche Svitto introduce la mascherina obbligatoria

SVITTO - Anche Svitto introduce l'obbligo d'indossare la mascherina in alcune situazioni per far fronti all'impennata dei contagi registrata nelle ultime ore. La situazione epidemiologica «preoccupante» ha convinto le autorità cantonali a decidere che da venerdì le mascherine saranno obbligatorie in occasione di eventi pubblici e privati con più di 50 persone. Nei negozi, nei bar e nei ristoranti questa misura dovrà venir applicata solo se non potrà essere garantita la distanza di sicurezza.

Attualmente l'obbligo di mascherina era già in vigore in dodici Cantoni, tra cui il Ticino e dovrebbe presto - secondo il presidente della Conferenza delle direttrici e direttori cantonali della sanità Lukas Engelberger - venir uniformata a livello federale.