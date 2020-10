Le Guardie Svizzere positive sono quattro

CITTÀ DEL VATICANO - Si aggiungono altri tre casi di coronavirus tra le Guardie pontificie, dopo il primo che era stato riferito ieri. «Nel corso del fine settimana - precisa il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni - sono state riscontrate alcune positività al Covid-19 tra le Guardie Svizzere. Allo stato attuale si tratta di quattro persone, con sintomi, tutte poste in isolamento».

Le quattro guardie si vanno ad aggiungere «ad altre tre positività riscontrate nelle ultime settimane tra residenti e cittadini dello Stato, tutti con sintomi lievi e per i quali sono state osservate tutte le necessarie misure d'isolamento presso la propria abitazione e verifica delle persone coinvolte».

In merito alla notizia delle quattro Guardie Svizzere risultate positive al Covid, il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni aggiunge: «Si sta procedendo in queste ore alle verifiche necessarie tra quanti possono essere stati in contatto diretto con loro. Nel frattempo, come da disposizioni emanate la scorsa settimana dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, tutte le guardie, in servizio e non, portano le mascherine, all'aperto e al chiuso, e osservano le misure sanitarie prescritte».