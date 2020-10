«Dobbiamo agire ora, per non scegliere quali malati curare»

GINEVRA - A Ginevra, la situazione epidemiologica è notevolmente peggiorata nelle ultime due settimane e preoccupa le autorità. Il medico cantonale Aglaé Tardin invita alla responsabilità individuale in particolare in ambito privato.

«Le feste private, le riunioni di famiglia o gli aperitivi tra amici costituiscono una grande sfida», ha dichiarato oggi ai media la dottoressa Tardin. «Occorre ogni volta porsi la domanda se è possibile fare le cose con meno persone e mantenere le distanze», ha aggiunto.

Il medico cantonale si è mostrato oggi molto allarmista. «Dobbiamo agire adesso, altrimenti dovremo fare delle scelte quanto alla presa a carico o no di malati», ha ammonito. Tardin vuole a ogni costo evitare di procedere a scelte etiche dolorose.

Il canton Ginevra ha registrato oggi 78 nuovi casi di Covid-19 e 133 ieri. Anche i ricoveri in ospedale sono in netto aumento: 50 malati sono ricoverati all'Ospedale universitario di Ginevra (HUG). Questa cifra preoccupa particolarmente il medico cantonale, così come l'età media dei malati. La dottoressa Tardin teme che il numero dei decessi, che ha raggiunto finora quota 314, aumenti prossimamente.

Una reazione politica è attesa in seguito a questa situazione inquietante. Il portavoce del Dipartimento ginevrino della sanità, Laurent Paoliello, ha indicato che il Consiglio di Stato annuncerà per mercoledì prossimo nuove misure per tentare di frenare la diffusione del virus. «Lo sforzo deve essere fatto ora, abbiamo bisogno dell'impegno di tutti i cittadini», ha aggiunto il portavoce.