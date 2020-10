In Svizzera 1'172 nuovi casi e 27 ricoveri

BERNA - 1'172 nuovi casi, 27 ospedalizzazioni e due decessi. Sono i dati forniti oggi dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e si riferiscono alle ultime 24 ore in tutta la Svizzera. Ieri erano 1'077, mentre martedì erano state riscontrate 700 nuove infezioni. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 16'066 test. Il 7,3% di questi ha evidenziato nuove infezioni da Covid-19.

Dall'inizio della pandemia, dunque, sono 58'881 i casi confermati di coronavirus in Svizzera. 1'791 persone sono morte (due più di ieri) e 4'978 hanno avuto bisogno di cure ospedaliere.

In Svizzera, le persone in isolamento perché hanno contratto il virus sono 3'810. In quarantena ce ne sono 9'618 per essere entrate in contatto con i malati e 19'211 di rientro da Paesi considerati ad alto rischio di contagio.

Intanto in Ticino questa mattina l'Ufficio del medico cantonale ha annunciato 40 nuovi casi di coronavirus.