La mascherina entra anche nei negozi bernesi

BERNA - Anche nel Canton Berna la mascherina diventa obbligatoria nei negozi e negli spazi pubblici all'interno. La decisione è stata comunicata poco fa dal Consiglio di Stato bernese. Si tratta dell'undicesimo cantone che adotta tale misura (gli altri sono Zugo, Zurigo, Ginevra, Vaud, Basilea Città, Soletta, Neuchâtel, Friburgo, Giura e Vallese).

Durante gli ultimi quattordici giorni - si legge in una nota - nel Canton Berna sono stati registrati 285 nuovi contagi alla settimana, ossia circa 41 al giorno. È per questo motivo che oggi le autorità hanno deciso d'introdurre l'obbligo di mascherina, valido dal prossimo lunedì 12 ottobre. E inizialmente in vigore fino al 31 gennaio 2021.

La misura - che non riguarda i bambini fino ai dodici anni e chi non la può indossare per questioni mediche - riguarda i negozi, ma anche centri commerciali, uffici postali, musei, teatri, biblioteche, stabili amministrativi, edifici religiosi, cinema e stazioni ferroviarie (inclusi marciapiedi e sottopassaggi). In bar, ristoranti, club e discoteche, gli avventori possono togliere la mascherina soltanto nel momento in cui sono seduti a un tavolo.

Altre restrizioni - La decisione delle autorità cantonali bernesi non riguarda soltanto l'obbligo di mascherina. Per frenare la diffusione del coronavirus, in bar, club e ristoranti gli avventori dovranno stare seduti. E in bar, club e discoteche potranno trovarsi al massimo trecento persone contemporaneamente.

Da sabato l'obbligo scatta a Zugo - Proprio stamani l'introduzione dell'obbligo di mascherina era inoltre stato annunciato nel Canton Zugo, dove la misura entrerà in vigore il prossimo sabato 10 ottobre.