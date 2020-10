«Calo della domanda a causa delle restrizioni»

Vacanze Caricamento in corso ... Dove hai passato le vacanze estive? A casa In una località svizzera Italia Francia Austria Germania In un altro paese europeo Altro Non ho avuto vacanza [{"keyQ":"q_qw5vw"}] Vota Risultati Dove hai passato le vacanze estive? A casa 35% (197 voti) 35% In una località svizzera 20% (112 voti) 20% Italia 26% (147 voti) 26% Francia 3% (17 voti) 3% Austria 0% (1 voto) 0% Germania 1% (4 voti) 1% In un altro paese europeo 9% (49 voti) 9% Altro 2% (10 voti) 2% Non ho avuto vacanza 5% (29 voti) 5% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1466494,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1065618","title":"Vacanze","questions":{"q_qw5vw":{"a":{"a_cs6o3r":"A casa","a_hgv73g":"In una località svizzera","a_pgk8qh":"Italia","a_e8rbc":"Francia","a_bm34kt":"Austria","a_mkzig":"Germania","a_w1yzp":"In un altro paese europeo","a_w3t1vp":"Altro","a_m4aay":"Non ho avuto vacanza"},"q":"Dove hai passato le vacanze estive?","t":"0"}}}

ZURIGO - Viaggiare ai tempi del coronavirus? È diventato molto difficile, in particolare a causa dell'obbligo di quarantena previsto in numerosi paesi e anche al rientro in Svizzera dopo il soggiorno in una sessantina di paesi (vedi sotto l'elenco dell'Ufficio federale della sanità). Le compagnie aeree faticano quindi a riprendere il volo.

Questo vale anche per Swiss, che chiede una politica diversa per rendere più facile e sicura la pianificazione dei viaggi. La filiale elvetica di Lufthansa sostiene pertanto la campagna “Test invece di quarantena” promossa da Svizzera Turismo: «Perlomeno in Europa, negli aeroporti ci vorrebbero regole comuni a tutti» ci dice infatti una portavoce di Swiss. Insomma, si chiede l'introduzione di un test rapido che permetta ai viaggiatori di ridurre o evitare il periodo di quarantena.

Le restrizioni d'entrata che nei vari paesi cambiano di giorno in giorno rendono complicata l'organizzazione di un viaggio. E quindi anche Swiss ha dovuto rivedere i propri piani per quanto riguarda il suo ritorno nei cieli: se lo scorso giugno la compagnia aveva annunciato che entro l'autunno sarebbe tornata a servire l'85% delle destinazioni, ora i programmi sono cambiati. «Il numero di voli originariamente previsto per la fine di ottobre slitta alla fine dell'inverno. L'obiettivo è di riattivare circa l'85% delle destinazioni nel corso dell'orario invernale (ottobre-marzo)» spiega ancora la portavoce.

Il periodo estivo - Durante il periodo estivo, e in particolare quando sul fronte della pandemia la situazione era migliorata in molti paesi, le partenze per le vacanze non sono mancate. E l'aviazione - come conferma Swiss - ha registrato una forte richiesta e una buona occupazione dei velivoli, soprattutto sui voli in Europa. Si parla di numeri pari quasi a quelli dell'anno precedente, «seppure con una capacità minore» spiega la portavoce.

Prenotazioni all'ultimo - Swiss osserva che le destinazioni più gettonate durante l'estate erano Portogallo, Italia e Grecia. E c'è stata molta richiesta anche per le città tedesche di Amburgo e Berlino. I viaggi erano soprattutto per turismo e per fare visita a parenti o amici. «Ma con la reintroduzione di restrizioni di viaggio, la domanda è nuovamente calata in maniera significativa. E notiamo che a causa di tale situazione i clienti effettuano prenotazioni a breve termine».