Referendum facoltativi agevolati

BERNA - Da domani, e per un periodo limitato, sarà possibile depositare alla Cancelleria federale liste di firme raccolte per referendum facoltativi anche se prive delle attestazioni del diritto di voto. È quanto prevede un'ordinanza approvata oggi dal Governo, che applica un articolo della legge Covid-19 varata dal Parlamento.

Le Camere avevano ritenuto necessario intervenire in questo ambito visto che le regole di comportamento e d'igiene introdotte per impedire la diffusione del coronavirus complicano la raccolta delle firme. Le agevolazioni valgono per tutti gli atti il cui termine di referendum è iniziato o inizierà a decorrere fra il 30 giugno 2020 e il 31 luglio 2021, precisa il Governo in una nota.

La durata di validità comprende quindi quanto adottato dalle Camere nel periodo compreso fra la sessione estiva 2020 e la sessione estiva 2021. Le firme dovranno comunque ancora pervenire alla Cancelleria federale entro i 100 giorni del termine di referendum, sottolinea il Consiglio federale.

Rimane valido anche l'articolo di legge secondo il quale in linea di principio le liste sono inviate man mano al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto. Ciò rappresenta un vantaggio anche per i comitati: soltanto in tal modo possono infatti mantenere la visione d'assieme dello stato effettivo della raccolta di firme, rileva l'Esecutivo.

La Cancelleria federale richiederà le attestazioni del diritto di voto ai Comuni, se le liste di firme depositate prive di attestazioni possono essere determinanti ai fini della riuscita del referendum; vale a dire se sono state inoltrate più di 50'000 firme, di cui meno di 50'000 attestate.

La possibilità di depositare anche sottoscrizioni non attestate vale solo per i referendum facoltativi, rileva infine il Governo. Per le iniziative popolari a livello federale le attestazioni del diritto di voto devono essere richieste da parte del comitato d'iniziativa come finora entro il termine di raccolta delle firme.