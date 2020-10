Anche l'A2 finisce sott'acqua

ERSTFELD - Il maltempo che sta imperversando in queste ore sul Ticino non sta risparmiando nemmeno il nord delle Alpi, dove si registrano numerosi disagi. Inondata a seguito delle forti precipitazioni, l'autostrada A2 è stata chiusa stamane tra Erstfeld (UR) e Beckenried (NW) in ambo le direzioni.

Lo ha indicato in un comunicato la polizia urana, precisando che la misura si protrarrà almeno sino al pomeriggio. In particolare, è preda dell'acqua il tratto Seedorf-Attinghausen.

L'allarme di piena della Reuss è scattato attorno a mezzanotte, costringendo i pompieri agli straordinari. Sono inoltre stati fatti evacuare l'area di servizio Gotthard Raststätte e il centro dei mezzi pesanti di Erstfeld.

Anche il traffico ferroviario sta facendo i conti con le intemperie. Le intense piogge hanno provocato interruzioni sulla linea fra Münster (VS) e Andermatt (UR), su quella fra Meiringen e Interlaken Est (BE) e fra Weissbad e Wasserauen, in Appenzello Interno. Disagi pure tra Briga (VS) e Domodossola (I), accentuati da un problema di alimentazione elettrica registrato alla stazione vallesana.