Sedici richiedenti l'asilo positivi al coronavirus

URDORF - Sedici richiedenti l'asilo ospitati al centro per i rimpatri di Urdorf (ZH) sono risultati ieri positivi al test del coronavirus. Sono stati trasferiti in un altro alloggio e gli altri residenti posti in quarantena. Anche due operatori del centro sono positivi al Covid-19.

L'ufficio dell'assistenza sociale ha fatto portare tutti i richiedenti l'asilo risultati positivi in una ex casa di cura, ha reso noto oggi il Dipartimento cantonale della sicurezza.

Gli altri richiedenti respinti sono stati messi in quarantena e si trovano in un'area separata. Nel centro di Urdorf, alle porte di Zurigo, si trovavano 36 persone che dovrebbero lasciare la Svizzera. La protezione civile e la polizia cantonale forniscono sostegno. I due operatori risultati positivi sono in quarantena a casa.