Altri 782 casi, 26 ricoveri e 2 decessi in 72 ore

BERNA - Quello appena trascorso è stato il secondo weekend in cui la Confederazione non ha comunicato i dati relativi alla pandemia. Quelli odierni - come avviene da molto tempo anche in Ticino dove oggi sono stati segnalati solo tre nuovi casi - inglobano quindi tutto quello che è successo nelle ultime 72 ore. Il resoconto - fornito dall'Ufsp - mostra 782 nuovi contagi (in media 260 al giorno), 26 ricoveri e - purtroppo - altri 2 decessi.

I casi positivi del fine settimana sono fuoriusciti da un totale di 22'869 tamponi (poco più di 7'600 al giorno): il 3.4% dei test è quindi risultato positivo. Un dato, questo, leggermente superiore a quello di venerdì, quando il tasso di positività si attestava sul 3.0%. Giovedì esso era pari al 2.8% (391 infezioni su 13'851 tamponi), mercoledì al 3.4% (437 su 12'896), mentre martedì era stato rilevato un tasso un po' più alto - il 3.6%, estrapolato da 286 test positivi su 7'949 effettuati. Sinora in Svizzera sono stati effettuati un totale di 1'349'159 tamponi, di cui il 4.6% è risultato positivo.

Oltre ai 782 casi che portano il bilancio a quota 52'646, nelle ultime settantadue ore in Svizzera si registrano 26 nuovi ricoveri che portano a 4'845 il totale delle persone ospedalizzate dall'inizio dell'emergenza. E purtroppo ci sono anche altri due decessi con il bilancio complessivo dei morti legati al Covid-19 che sale così a quota 1'780 vittime. I cantoni più colpiti dalla pandemia restano Vaud, Ginevra, Berna e Zurigo.

Le persone in isolamento sono 3'740. Altre 8'896 entrate in contatto con loro sono in quarantena, uno stato nel quale si trovano anche 12'589 individui rientrati in Svizzera da un paese considerato a rischio.