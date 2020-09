I bambini con sintomi dovranno rimanere a casa

BERNA - I bambini con meno di 12 anni che presentano sintomi e potrebbero essere infetti da Covid-19 devono restare a casa. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha pubblicato oggi nuove direttive.

I ragazzini in questione, se entrati in contatto con qualcuno testato positivo, dovranno sottoporsi al test, spiega l'UFSP sul proprio sito internet. Se risulta positivo, il bambino verrà sottoposto alla stessa procedura utilizzata per gli adulti, ovvero un isolamento con tracciamento dei contatti. In caso di risultato negativo, potrà tornare a scuola se non ha avuto febbre per 24 ore o la tosse è migliorata visibilmente.

In caso di febbre, anche se non si è entrati in contatto con nessun caso di coronavirus, è necessario stare a casa, ma sarà possibile tornare a scuola 24 ore dopo la sparizione dei sintomi. In caso di tosse, invece, bisogna attendere tre giorni dal miglioramento. Con ulteriori sintomi, è necessario contattare il pediatra, cosa che va fatta anche se lo stato di salute è già debilitato.