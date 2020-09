Anche la Liguria sulla lista nera

BERNA - L’UFSP ha aggiornato la lista dei Paesi a rischio. Tra le principali novità ci sono il Portogallo, la Gran Bretagna, il Belgio, la Danimarca, alcune regioni francesi, austriache e una italiana: la Liguria.

La lista - che comprende ora 59 Stati o regioni, quattro in più rispetto all'ultimo aggiornamento - entrerà in vigore lunedì 28 settembre. In Europa, a non più farne parte sono Kosovo e San Marino. Stralciati dall'elenco anche Aruba, le Isole Vergini britanniche, Gibilterra, Sint Maarten, le Isole Turks e Caicos. Per quanto riguarda gli USA è stata cancellata la precisazione "compresi Porto Rico, Isole Vergini Americane e Guam".

Un Paese entra a far parte della lista nera - ricordiamo - se registra più di 60 nuove infezioni ogni 100'000 persone negli ultimi 14 giorni. Chiunque faccia rientro da una di queste zone dovrà rimanere in quarantena per dieci giorni. Oggi in Svizzera ce erano 10'148 in auto-quarantena.

I nuovi paesi: Regione Bretagna, Regione Liguria, Land Alta Austria, Land Bassa Austria, Belgio, Danimarca, Ecuador, Giamaica, Gran Bretagna, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Marocco, Nepal, Oman, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Ungheria.