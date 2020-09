Altri 391 casi, ma la percentuale dei positivi è in calo

BERNA - Sono 391 le nuove infezioni da Covid-19 confermate in Svizzera nelle ultime 24 ore che fanno salire il bilancio a 51'492 contagi. Il bollettino quotidiano dell'UFSP riferisce anche di altre undici ospedalizzazioni e - purtroppo - tre nuovi decessi.

I nuovi tamponi positivi sono fuoriusciti da un totale di 13'851 strisci effettuati: il 2.8% dei test è quindi risultato positivo. Un dato questo più basso rispetto a quello di ieri quando il tasso di positività si attestava sul 3.4% (437 casi su 12'896 tamponi). Martedì era stato rilevato un tasso un po' più alto - il 3.6%, estrapolato da 286 test positivi su 7'949 effettuati -, mentre nelle 72 ore precedenti - dato cumulativo riferito lunedì e che fa riferimento al weekend - era al 3.96% (1'095 positivi su 27'633). Sinora in Svizzera sono stati effettuati 1'313'944 test, di cui il 4.6% è risultato positivo.

Oltre ai 391 casi, nelle ultime ventiquattro ore in Svizzera si registrano undici nuovi ricoveri che portano a 4'809 il totale delle persone ospedalizzate dall'inizio dell'emergenza. E purtroppo ci sono anche altri tre decessi con il bilancio complessivo dei morti legati al Covid-19 che sale così a quota 1'776 vittime.

Le persone in isolamento sono 3'685. Altre 7'630 entrate in contatto con loro sono in quarantena, uno stato nel quale si trovano anche 13'497 individui rientrati in Svizzera da un paese considerato a rischio.