BERNA - La giornata è iniziata molto presto per gli attivisti per il clima che hanno occupato Piazza Federale (Bundesplatz). L'obiettivo - per loro stessa dichiarazione - è far sentire la propria voce e protestare contro un sistema economico e politico responsabile della crisi climatica. Da tutta la Svizzera uomini e donne, più e meno giovani, hanno raggiunto Berna e hanno allestito un "campo climatico" davanti al Palazzo federale, con tanto di tende.

È il calcio d'inizio alla settimana "Stand Up for Change", che invita tutta la popolazione a unirsi per il pianeta. Piazza Federale è solo l'inizio. I movimenti per il clima annunciano ulteriori azioni «contro la politica istituzionale, l'élite economica e il centro finanziario».

«Questo sistema ha fallito» - I movimenti per il clima avvertono da decenni sui pericoli. Un grido d'allarme che negli ultimi anni si è intensificato. «Tuttavia, la politica istituzionale, l'élite economica e la piazza finanziaria non stanno ancora adottando le misure adeguate e necessarie - scrivono in un comunicato congiunto Sciopero per il clima, Collective Climate Justice ed Extinction Rebellion -. Continuano a finanziare progetti basati sullo sfruttamento dei combustibili fossili e offrono alle compagnie aeree miliardi di franch, mentre dall'altra parte del globo uomini e donne muoiono, tra l'altro, a causa di inondazioni, tornadi e incendi, conseguenze dirette della crisi climatica». Hanna Fischer, una giovane di Sciopero per il clima, spiega: «Occupiamo Piazza federale perché temiamo le conseguenze di queste azioni e non accettiamo più che i potenti del mondo della politica e della finanza non facciano nulla. Vogliamo, in questa piazza, mostrare che un altro mondo è possibile».

Disobbedienza civile non violenta - Proprio contro la politica che «continua a ignorare la crisi», gli attivisti hanno scelto la disobbedienza civile non violenta e hanno (per ora) occupato Piazza Federale. «Chiediamo la riduzione delle emissioni di gas serra a un saldo netto pari a zero entro il 2030, e questo, nel rispetto del principio della giustizia climatica».

Climatestrike Switzerland