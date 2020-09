Altri 530 casi, 18 nuovi ricoveri e 7 decessi

BERNA - Sono 530 le nuove infezioni da Covid-19 confermate in Svizzera nelle ultime 24 ore che fanno salire il bilancio a 48'795 contagi. Il bollettino quotidiano dell'UFSP riferisce anche di altre 18 ospedalizzazioni e - purtroppo - 7 nuovi decessi.

I nuovi 530 tamponi positivi sono fuoriusciti da un totale di 15'763 strisci effettuati: il 3.4% dei test è quindi risultato positivo. Un dato questo leggermente superiore a quello di ieri quando il tasso di positività si attestava sul 2.9%. Martedì era stato rilevato un tasso identico (315 infezioni su 10'817 tamponi), mentre lunedì era al 3.9% (257 su 6'356) e domenica al 3.6% (475 su 13'026). Sinora in Svizzera sono stati effettuati 1'237'621 test, di cui il 4.7% è risultato positivo.

Oltre ai 530 casi, nelle ultime ventiquattro ore in Svizzera si registrano diciotto nuovi ricoveri (dato identico a ieri) che portano a 4'727 il totale delle persone ospedalizzate dall'inizio dell'emergenza. E purtroppo ci sono anche altri sette decessi - come ieri - con il bilancio complessivo dei morti legati al Covid-19 che sale così a quota 1'762 vittime.

Le persone in isolamento sono 2'258. Altre 6'455 entrate in contatto con loro sono in quarantena, uno stato nel quale si trovano anche 8'097 individui rientrati in Svizzera da un paese considerato a rischio.

I dati epidemiologici della scorsa settimana - La scorsa settimana sono stati registrati in totale 2'843 nuovi casi confermati in laboratorio contro i 2'447 della precedente. «Dalla fine di giugno - precisa l'UFSP nel suo rapporto settimanale - il numero delle infezioni settimanali è tendenzialmente in aumento».

UFSP In crescita anche i numeri degli ospedalizzati (64) e le persone in cure intense (29 di media). I tre cantoni più colpiti nella scorsa settimana sono (come capita da tempo) Ginevra, Zurigo e Vaud che insieme hanno fatto registrare il 61% dei contagi svizzeri.

UFSP

UFSP