Il parco dell'innovazione finisce in Tribunale

ZURIGO - Toccherà al Tribunale federale (TF) esprimersi in merito alla costruzione a Dübendorf del discusso Parco dell'innovazione di Zurigo. Lo ha annunciato stamane il Consiglio di Stato, dopo che in luglio il Tribunale amministrativo zurighese aveva dichiarato nullo il piano regolatore e giudicato il progetto troppo grande e oltretutto in gran parte in zona agricola.

Parallelamente, il governo cantonale ha creato una task force chiamata a studiare il futuro dell'aeroporto militare all'interno del complicato progetto. Attualmente sui terreni dell'aerodromo di Dübendorf è stato costruito solo un padiglione in legno. Il resto è fermo. Il Tribunale amministrativo ha dato ragione al ricorso di un residente.