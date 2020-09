L'informazione FFS passerà dai touch screen

BERNA - Le FFS installeranno nuovi schermi interattivi per migliorare le informazioni ai clienti nelle stazioni ferroviarie di piccola e media grandezza: nei prossimi giorni partirà la fase pilota a Suhr (AG), Effretikon (ZH) e Düdingen (FR), ma l'obiettivo è di attrezzare 500 stazioni entro la fine del 2022. I costi totali ammontano complessivamente a 50 milioni di franchi.

L'introduzione di questi nuovi schermi interattivi - o "Smart Information Display" (SID) - permetterà ai clienti di essere informati in tempo reale, con messaggi sia acustici sia visivi, anche in caso di eventi straordinari e perturbazioni, indica in una nota odierna l'ex regia federale, precisando che gli schermi saranno "touch screen" per avere informazioni ancora più dettagliate.

Nel corso del 2020 il test pilota coinvolgerà un'altra cinquantina di stazioni, alcune delle quali anche in Ticino. In futuro gli schermi sostituiranno le informazioni alla clientela attualmente disponibili in stazione in forma stampata: ad esempio, rilevano le FFS, il cartellone giallo delle partenze, oppure le comunicazioni riguardanti i servizi sostitutivi in caso di lavori.