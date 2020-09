361 corti e lungometraggi al festival "Fantoche"

BADEN - Si è conclusa oggi la 18esima edizione del festival internazionale del film d'animazione "Fantoche", a Baden (AG). In totale sono state registrate 15'800 entrate. Il numero di visitatori, a causa del Covid-19, è crollato di quasi la metà rispetto allo scorso anno.

Le restrizioni di viaggio hanno anche influito sulla presenza di autori stranieri, alcuni dei quali hanno seguito la rassegna in forma digitale.

In sei giorni sono stati presentati in totale 361 corti e lungometraggi di origine svizzera e internazionale. Il premio per il miglior film in quest'ultima categoria se lo è aggiudicato la svedese Niki Lindroth von Bahr con "Something to Remember". Per quanto riguarda il concorso svizzero, la vallesana Laurence Bonvin ha vinto con "Aletsch Negative".

La prossima edizione si terrà a Baden dal 7 al 12 settembre 2021.