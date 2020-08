163 nuovi contagi, tre ricoveri e un decesso

BERNA - Sono 163 le nuove infezioni da Covid-19 in Svizzera confermate oggi dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) che fanno salire il totale a 42'177 contagi. Ieri - lo ricordiamo - i nuovi contagi erano stati 292, mentre sabato erano stati 376. I nuovi ricoveri in ospedale sono tre ed è pure stato segnalato un ulteriore decesso.

Dati da inizio pandemia - Nel complesso, da inizio pandemia sono stati registrati 42'117 contagi. I decessi legati al Covid-19 salgono a 1'726, mentre il totale degli ospedalizzati cresce a quota 4'541.

Tamponi - Il numero complessivo di tamponi effettuati sono ormai più di un milione (1'015'686 per la precisione). I test compiuti durante le ultime 24 ore sono stati 4'738, una cifra nettamente inferiore a quelle dei giorni precedenti. La percentuale di test positivi - ricordando, come precisa l'UFSP, che diversi test possono riguardare la stessa persona - è infatti salita al 4,9%, (come paragone negli ultimi sette giorni era dello 3,2%).

Isolamenti e quarantene - Per quanto concerne la situazione delle quarantene, attualmente risultano 1'802 persone in isolamento e altri 5'415 loro contatti in quarantena. A questi vanno aggiunte inoltre le 12'191 persone in regime di auto-quarantena dopo il rientro in Svizzera da un Paese ritenuto a rischio.