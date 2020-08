Sbagliano e versano due volte lo stipendio di agosto

GINEVRA - Gli Ospedali universitari di Ginevra (HUG) hanno versato due volte per errore il salario del mese di agosto. I dipendenti devono restituire la somma ricevuta in eccesso entro il 10 settembre.

L'errore, costato 79 milioni di franchi, è stato rivelato dalla Tribune de Genève è confermato a Keystone-ATS dal portavoce degli HUG. Sono in corso indagini per capire come sia stato possibile e per adottare misure volte a evitare che il problema si ripeti.