Critiche alle FFS: «Mancano macchinisti, e loro cancellano collegamenti»

BERNA - L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) rimprovera alle FFS di aver cancellato decine di collegamenti ogni giorno a causa della mancanza di macchinisti. "Una tale riduzione della frequenza dei collegamenti è per noi inaccettabile", ha dichiarato oggi alla radio svizzerotedesca SRF Michael Müller dell'UFT.

Mercoledì le Ferrovie federali svizzere (FFS) hanno presentato l'orario per il 2021 e annunciato che dal 7 settembre fino al cambiamento dell'orario ci saranno diverse limitazioni dell'offerta. Così, nei giorni lavorativi, circa 200 degli oltre 9000 treni in servizio saranno cancellati. In alcuni casi si dovranno utilizzare autobus sostitutivi, il che comporta tempi di viaggio più lunghi.

Attualmente alle FFS mancano 210 macchinisti, hanno indicato le FFS spiegando i motivi delle misure. La loro formazione è stata ritardata a causa del virus corona.

In una lettera, il direttore dell'UFT Peter Füglistaller si è ora lamentato. L'UFT ha espresso comprensione sul fatto che alcune riduzioni dell'offerta introdotte nel periodo di lockdown vengano mantenute. Ma il fatto che le FFS vogliano ora interrompere temporaneamente intere linee delle S-Bahn non è accettabile: "Non possiamo tollerare questa linea di condotta", cita la radio SRF dalla lettera.

Se le FFS non garantiranno le prestazioni stabilite per il trasporto regionale di persone, la Confederazione non pagherà nulla. Non solo, le FFS dovranno finanziare da sole il servizio sostitutivo. "La Confederazione non paga per questi autobus sostitutivi, questo è affare delle FFS", ha detto il portavoce dell'UFT.

Come la Confederazione, anche i Cantoni hanno richiesto prestazioni alle FFS e le hanno cofinanziate. E anche loro stanno considerando le conseguenze della riduzione dei servizi.

"Se le FFS si limitano a interrompere unilateralmente queste prestazioni, si pone la questione di sapere se il cliente possa avanzare pretese finanziarie nei loro confronti. Dobbiamo chiederci se ci possono essere rivendicazioni di responsabilità", ha dichiarato a radio SRF il presidente dei direttori cantonali dei trasporti pubblici, Hans-Peter Wessels (PS), membro del governo di Basilea. Pertanto, se le FFS dovessero ora ridurre le loro prestazioni, i Cantoni dovrebbero esaminare la possibilità di chiedere un indennizzo alle FFS.