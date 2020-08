Mascherine nei negozi, alla lista si aggiunge il Vallese

SION - Il Vallese va ad aggiungersi alla lista dei cantoni in cui è obbligatorio indossare la mascherina nei negozi. La misura, valida per tutti a partire dai dodici anni, entrerà in vigore lunedì, ha annunciato oggi il Consiglio di Stato.

Il numero di casi di Covid-19 continua ad aumentare, ha rilevato il governo cantonale in una nota, aggiungendo che i dati non sono ancora allarmanti, ma è necessario fare tutto il possibile per contenere la progressione. Il Vallese è l'ottavo cantone ad adottare questa disposizione, il secondo oggi dopo Friburgo. Gli altri sono Basilea Città, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vaud e a Zurigo.