Swiss: cambio prenotazione gratuito sino a fine 2020

ZURIGO - Swiss rinuncia completamente a prelevare tasse, sino alla fine del 2020, per cambi - anche plurimi - di prenotazione. Le nuove regole si applicano a tutti i collegamenti a corto, medio e lungo raggio, come pure alle tariffe per viaggiatori senza bagaglio.

In tal modo la compagnia elvetica reagisce al desiderio di molti clienti di prenotare i voli in modo flessibile a causa della situazione incerta dovuta al coronavirus, si legge in un comunicato diffuso oggi.

Possono comunque emergere costi aggiuntivi se, ad esempio, la classe di prenotazione originale non è più disponibile quando si opta per date o destinazioni diverse. In questo caso è dovuto il pagamento dell'eventuale differenza.