La Comco avvia un'inchiesta contro Swisscom

BERNA - La Commissione della concorrenza (COMCO) ha avviato un'inchiesta contro Swisscom. Vi sono indizi che Swisscom abusi della sua posizione di mercato nel settore dei servizi di connessione a banda larga.

Nell’ambito di gare d'appalto per progetti d'interconnessione di siti commerciali, Swisscom chiederebbe prezzi troppo elevati. I concorrenti di Swisscom, ossia altri fornitori di servizi di telecomunicazione, dipendono dall'infrastruttura di Swisscom per questi progetti. Secondo gli indizi della COMCO, Swisscom fattura prezzi troppo elevati per i suoi servizi, cosicché i suoi concorrenti non sono in grado di presentare offerte concorrenziali. Nel corso dell'inchiesta, la COMCO esaminerà questi indizi.

Nel 2015- ricordiamo - la COMCO ha già sanzionato Swisscom per un comportamento analogo nella gara d'appalto per l'interconnessione delle sedi della Posta Svizzera. Il procedimento è pendente dinanzi al Tribunale amministrativo federale.