Sui voli Swiss senza mascherina solo col test Covid negativo

ZURIGO - A bordo dei voli Swiss l'obbligo di mascherina sarà più severo. Sinora era infatti possibile non indossarla se in possesso di un certificato medico. Dal prossimo 1. settembre saranno invece fatte meno eccezioni, in quanto il solo certificato non sarà più sufficiente: il viaggiatore dovrà anche fornire un test Covid negativo effettuato meno di 48 ore prima della partenza. È quanto fa sapere oggi Lufthansa, proprietaria della compagnia elvetica.

La novità non riguarda soltanto Swiss, ma tutte le compagnie che fanno parte del gruppo (Lufthansa, Austrian, Brussels e Eurowings). In questo modo, si legge ancora nel comunicato stampa odierno, l'azienda intende garantire una migliore protezione dei passeggeri.