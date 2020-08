Definiti i contributi della perequazione

COIRA - Il governo grigionese ha definito i contributi di compensazione per il 2021 per i 101 comuni grigionesi nonché la perequazione degli oneri in ambito sociale 2019. Complessivamente vengono messi a disposizione circa 60,9 milioni di franchi.

Il contributo cantonale alla perequazione delle risorse verrà aumentato di poco meno di 7 milioni di franchi. I comuni verranno sgravati per questo importo e beneficeranno delle maggiori entrate del Cantone dall'imposta federale diretta (aumento della quota cantonale dovuto alla Riforma fiscale e finanziamento dell'AVS, RFFA), si legge in un comunicato governativo odierno.

A ricevere i circa 33,1 milioni di franchi dalla perequazione delle risorse saranno 61 comuni. Tale importo viene finanziato dai 39 comuni finanziariamente forti con 18,6 milioni di franchi nonché dal Cantone con circa 14,5 milioni di franchi.

Per quanto concerne la perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici, i 42 comuni aventi diritto ricevono in totale 24 milioni di franchi come nell'anno precedente. Questi mezzi vengono messi a disposizione in misura completa dal Cantone. Il contributo maggiore pari a 2,0 milioni va a beneficio del Comune di Davos.

Il Cantone accorda pure una perequazione ai comuni gravati in misura superiore alla media nell'ambito dell'aiuto sociale materiale. Secondo l'esame di base, per il 2019 a 23 comuni vengono versati contributi per complessivi 3,3 milioni di franchi. La parte di gran lunga più importante - pari a 2,2 milioni - spetta alla Città di Coira.