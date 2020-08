Coronavirus: in Svizzera altri 276 casi, ma 42 sono di ieri

BERNA - Nelle ultime ventiquattro ore in Svizzera si registrano 276 nuovi casi accertati di coronavirus. Di essi, 42 sono da riferirsi al giorno precedente. Sabato, infatti, il ritardo nella trasmissione dei dati da parte di un laboratorio aveva portato a una pubblicazione parziale da parte dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

I test effettuati sono 7'072. È quanto si evince dall'odierno bollettino giornaliero dell'UFSP, aggiornato a stamani alle 8. Dall'inizio dell'emergenza Covid-19, in Svizzera il numero complessivo dei contagi arriva così a quota 39'903.

Non si registrano nuovi decessi legati al Covid-19. Per sette persone si è resa necessaria l'ospedalizzazione.

Gli infetti in isolamento sono attualmente 1'739 e 5'742 loro contatti sono in quarantena. Altre 15'037 persone sono in quarantena dopo il rientro da un soggiorno in un paese a rischio.