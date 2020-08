Brucia stalla: spegnimento difficile causa scarsità d'acqua

AVERS - Una stalla è bruciata ieri sera in località Campsut, nella Valle di Avers (GR). Non vi sono stati feriti. In seguito alle operazioni di spegnimento, a cui hanno partecipato 53 militi di tre diversi corpi di pompieri, la strada che conduce da Andeer a Juf è rimasta chiusa al traffico per due ore.

Per appurare le cause del sinistro, che ha causato danni per varie decine di migliaia di franchi, è stata aperta un'inchiesta, indica oggi in una nota la polizia cantonale dei Grigioni.

Lo spegnimento è risultato difficile per la scarsità d'acqua sul posto. Non appena è stato possibile approntare un sistema di pompaggio dal fiume sottostante, il Reno di Avers, le fiamme sono state rapidamente domate.