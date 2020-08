Una notte tropicale, forse l'ultima della stagione

ZURIGO - Notte tropicale in Svizzera: la temperatura non è scesa sotto i 20 gradi neppure nelle località in quota e nelle vallate alpine. Oggi sarà piuttosto caldo in tutto il paese: secondo i meteorologi potrebbe trattarsi dell'ultima vera giornata di solleone.

Stanotte è stato particolarmente caldo a Pleigne (JU), dove sono stati registrati 23,4 gradi, mentre a Vaduz ce ne erano 23 e a Rüti (ZH) 22,5. Nelle aree urbane, a Basilea la colonnina si è arrestata a 21,1 gradi, a San Gallo a 21,5 e a Losanna Pully a 20,8 gradi.

Secondo Meteonews, le temperature si avvicineranno o supereranno la soglia dei 30 gradi già a mezzogiorno e nel pomeriggio la colonnina di mercurio salirà fino a 32-35 gradi. Si tratta di dati piuttosto eccezionali per la seconda metà di agosto.

Da stasera aumenterà il rischio di temporali e domattina un fronte freddo proveniente dalla Francia e dalla Germania spazzerà la Svizzera portando violenti acquazzoni e un leggero calo delle temperature.