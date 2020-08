Chiusure sentieri, piste e percorsi ciclabili ora online

BERNA - Chi passeggia su sentieri escursionistici o pedala su piste ciclabili e percorsi di mountain bike potrà d'ora in poi informarsi online su chiusure e deviazioni. Il visualizzatore di carte della Confederazione map.geo.admin.ch viene aggiornato quotidianamente anche per quanto riguarda la mobilità lenta.

Le nuove carte informano gli utenti in merito a chiusure e deviazioni dovute, ad esempio, a lavori di manutenzione, frane o lavori forestali della durata di almeno una settimana, indicano oggi in una nota le autorità federali. Le informazioni sono uniformi in tutta la Svizzera.

Inoltre, queste informazioni sono contrassegnate anche sul territorio. Per garantire che siano sempre attualissime, le informazioni vengono aggiornate giornalmente. Tuttavia, ciò non esonera dalla responsabilità individuale di rispettare le barriere, la segnaletica di pericolo, di obbligo e d'informazione come anche i segnali di deviazione in loco, precisano il comunicato.

Questo nuovo servizio è il risultato della cooperazione tra l'Ufficio federale delle strade (USTRA) e l'Ufficio federale di topografia (swisstopo). Le informazioni su chiusure e deviazioni sono raccolte dalle organizzazioni cantonali dei sentieri escursionistici e dagli uffici della mobilità lenta; vengono poi controllate da Sentieri Svizzeri e da SvizzeraMobile.