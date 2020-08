Rientri in massa dalle Baleari: Swiss usa l'aereo più grande della flotta

ZURIGO - Sono molti i turisti svizzeri in vacanza a Maiorca che in queste ore stanno preparando in tutta fretta le valigie per prendere il primo volo disponibile verso casa. Il motivo? A partire da domani le Isole Baleari saranno inserite nell'elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio stilata dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Per i vacanzieri il rientro odierno è quindi necessario per evitare la quarantena obbligatoria di dieci giorni.

Il rientro di massa è confermato dalla compagnia aerea Swiss, che serve Palma di Maiorca più volte al giorno. «Per la rotta verso Zurigo stiamo registrando un aumento di cambi di prenotazione» ci dice la portavoce Meike Fuhlrott. Tanto che per oggi - il giorno prima che scatti l'obbligo di quarantena - Swiss vola da Palma impiegando un Boeing 777 da 340 posti invece che un Airbus 321 da 219 posti. «Il collegamento di questo pomeriggio è già quasi tutto prenotato».

In questi mesi la destinazione è servita con diversi velivoli a corto e medio raggio, quali A320, A321, A220-100 e A220-300. Ma anche nei prossimi giorni potrebbero avvenire degli adattamenti, a seconda dell'andamento del numero di viaggiatori, ci dicono ancora da Swiss, assicurando: «Ci teniamo che i nostri clienti possano rientrare a casa in sicurezza e presto».