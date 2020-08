Altri 128 casi e un solo ricovero in ospedale

BERNA - Tornano sotto la soglia dei 200 i nuovi contagi da coronavirus in Svizzera. Nelle ultime 24 ore - riferisce il consueto bollettino dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) - le nuove infezioni confermate in laboratorio sono 128, con un solo paziente in più ricoverato in ospedale e nessun decesso.

Le cifre comunicate oggi sono il risultato di 2'789 nuovi test, che raggiungono così un totale di oltre 884mila. Il tasso dei test positivi - ricordando che più test, positivi o negativi, possono essere fatti per la stessa persona - è del 5,2%.

Complessivamente, dall'inizio dell'emergenza i casi di contagio registrati in Svizzera salgono a quota 38'252, mentre le vittime legate al Covid-19 restano 1'716.