Svizzera attraversata da temporali localmente violenti

BERNA - La notte scorsa la Svizzera è stata attraversata da temporali localmente violenti accompagnati da forti folate di vento. Nella regione di Nyon (VD) sono state registrate raffiche fino a 95 km/h.

In talune zone, le piogge abbondanti si sono trasformate in grandine, ha indicato oggi in una nota SRF Meteo. A Olten (SO) sono stati misurati fino a 50 mm di acqua.

A sud delle Alpi, dove tuttavia permane il rischio di incendio elevato (livello 4 su 5), questa mattina presto sono caduti 40 mm di pioggia a Magadino.

Fulmini e saette - MeteoNews ha contato circa 20'000 fulmini nella notte scorsa, di cui 16'000 in sole tre ore.

Solo nel Canton Berna la polizia ha ricevuto ben 90 segnalazioni riguardanti il maltempo.

Allagati a Kandersteg un campeggio e alcune aree residenziali, e cinque persone sono rimaste leggermente ferite, fa sapere la polizia.

A Bowil alcune mucche sono morte dopo che un fulmine ha colpito un albero.