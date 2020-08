Da lunedì mascherina obbligatoria nelle scuole di Soletta

SOLETTA - Il governo solettese ha stabilito che da lunedì sarà d'obbligo indossare la mascherina nelle scuole cantonali e professionali.

La misura, stabilita dal Dipartimento dell'educazione e della cultura dopo aver consultato il medico cantonale, si è resa necessaria a causa del numero crescente di casi e a tre casi negli istituti scolastici di Olten.

I dettagli - L'obbligo riguarda studenti, insegnanti e il personale impiegato all'interno degli istituti. La presenza in classe sarà permessa solo con il rispetto della distanza di 1,5 metri o, in caso questo non sia possibile, di barriere divisorie.

La mascherina, in linea di principio, va indossata anche negli spazi scolastici all'esterno dell'edificio, come nei cortili. Qui sarà possibile toglierla ma solo se la distanza minima potrà essere rispettata. Non vige l'obbligo durante le lezioni di educazione fisica.

Le autorità cantonali hanno comunicato che verranno fornite le mascherine per la prima settimana ma che, al più tardi dal 24 agosto, ognuno dovrà essere munito del proprio dispositivo di protezione.

I casi nel cantone - Un contagio è stato riscontrato nel centro di formazione professionale con sede in città e due persone sono state messe in quarantena. Sempre negli scorsi giorni un docente è risultato positivo al coronavirus e così un giovane allievo. Il risultato: tre classi, per complessive 57 persone, sono finite in quarantena.

Nell'ultima settimana i casi sono stati 53, con un netto incremento rispetto alle settimane precedenti.