Libarato lo svizzero arrestato a Minsk

MINSK - Il giovane svizzero arrestato domenica in Bielorussia è stato liberato oggi. Lo ha annunciato il consigliere federale Ignazio Cassis su Twitter, precisando che la liberazione è avvenuta dopo un colloquio telefonico con il ministro degli esteri bielorusso Uladzimir Makej.

In precedenza - al termine dell'abboccamento tra i due ministri - il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) aveva indicato che entrambe le parti stavano facendo tutto il possibile affinché lo svizzero venisse rilasciato al più presto.

L'uomo, un vallesano, era stato arrestato nella capitale Minsk domenica in relazione alle proteste contro i brogli alle presidenziali. Si tratta di un 21enne, praticante della lotta libera, che da un anno si è trasferito in Bielorussia per specializzarsi in questa disciplina.