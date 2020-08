È residente in Catalogna, niente audizione per Valcke

BERNA - L'audizione dell'ex numero 2 della FIFA, Jérôme Valcke, prevista ieri a Berna, è stata annullata a causa delle restrizioni di viaggio imposte dalla pandemia. Lo si è appreso dallo stesso ex segretario generale.

«L'udienza non svolta a causa della situazione Covid. Non è stata fissata una nuova data», ha detto all'AFP. Residente in Catalogna, Valke non ha potuto raggiungere la Svizzera, dove i viaggiatori provenienti dalla Spagna devono effettuare una quarantena.

Valcke, ex giornalista dell'emittente televisiva francese Canal+, sospeso per 10 anni per corruzione, è stato convocato dal procuratore Thomas Hildebrand nell'ambito di un procedimento penale contro l'ex presidente della FIFA Sepp Blatter e l'ex direttore finanziario, il tedesco Markus Kattner. Tutti e tre sono sospettati di «amministrazione infedele».