Due progetti per evitare che i massi cadano in strada

COIRA - Lungo la strada del Lucomagno, il passo tra il Ticino e i Grigioni, è in corso la realizzazione di due progetti per migliorare la sicurezza stradale. L'intervento di protezione contro la caduta massi costa 720'000 franchi.

Un progetto si trova al portale sud della galleria di Caschlatsch, sul territorio del comune di Disentis, dove il materiale sassoso continua a cadere sulla carreggiata. Su quest'area viene posata e fissata una rete di protezione, dopo la rimozione di una parte della roccia. Come annunciato oggi dal Governo dei Grigioni i costi ammontano a 480'000 franchi.

Altri 240'000 franchi vengono investiti per la protezione stradale su un'area del comune di Medel. Due massi mettono in pericolo il ponte sulla gola del Reno di Medel e la struttura viene messa in sicurezza grazie alla posa di due travi portanti in calcestruzzo.