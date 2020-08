Più minorenni nel mirino per pornografia

ZURIGO - Mai come nello scorso anno nel canton Zurigo sono stati denunciati tanti minorenni per pornografia e rappresentazione di atti di cruda violenza. È aumentata in particolare la diffusione di materiale pornografico.

Complessivamente nel 2019 sono stati denunciati per pornografia 278 giovani di meno di 18 anni, indica oggi la magistratura dei minorenni di Zurigo. Rispetto all'anno precedente, l'aumento è del 230%.

Le autorità di perseguimento penale dei minorenni segnala pure una forte crescita delle rappresentazioni proibite di violenza. Per questa ragione le denunce sono state 110, circa il doppio rispetto all'anno precedente. Spesso si trattava di video con brutalità assolutamente inopportune per bambini e giovani, come ad esempio suicidi e atti di crudeltà verso gli animali.