Lupi sbranano pecore sull'Alpe Gafarra

SAN GALLO - Diciannove pecore sono state uccise o ferite negli scorsi giorni da uno o più lupi sui pascoli dell'alpe Gafarra, in una valle a sudovest di Sargans (SG). Non erano state predisposte misure di protezione come recinzioni o cani da guardia. Gli animali feriti hanno dovuto essere abbattuti, indicano le autorità cantonali in una nota diramata oggi.

Nella regione la presenza di una coppia di lupi è nota da circa un anno. Alla fine di luglio 19 ovini erano già stati sbranati in una valle vicina.