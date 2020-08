Un flash mob alla settimana contro la mascherina

BERNA - «Giù la mascherina, torniamo liberi». È questo il tono di un flyer che è comparso domenica su Twitter. Gli autori, di cui non è nota l'identità, lanciano così un flash mob settimanale a Berna per protestare contro l'obbligo d'indossare la mascherina sui mezzi pubblici.

Di cosa si tratta? I promotori danno appuntamento allo stadio Wankdorf alle 17.45 di ogni giovedì per prendere il tram, chiaramente tutti senza mascherina. E l'intenzione è di mobilitare più gente possibile: «Porta anche i tuoi amici, conoscenti e familiari» si legge sul volantino.

Non è attualmente chiaro quanto sia serio l'appello in questione. Tuttavia la polizia bernese sta in guardia, come fa sapere su Twitter. «Questo non è quello che ci aspettiamo da un comportamento responsabile e rispettoso» scrivono le autorità.