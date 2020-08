A scuola si tornerà tutti insieme e senza mascherina

COIRA - Nei Grigioni il nuovo anno scolastico e di tirocinio inizierà regolarmente, con insegnamento in aula senza obbligo di indossare mascherine.

In collaborazione con l'Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni e con il medico cantonale, sono state stabilite le procedure di carattere sanitario. In particolare si sono definite le regole del tracciamento dei contatti e del comportamento dopo un test del coronavirus.

In base alla situazione locale, un ente scolastico può introdurre l'obbligo di indossare mascherine per persone adulte negli spazi comuni della scuola. Gli allievi di qualsiasi età e le persone adulte che ritornano da una zona definita a rischio dalla Confederazione, dovranno rimanere in quarantena per 10 giorni.

Le medesime regole valgono per le scuole professionali e per le scuole di grado secondario II. Se però in un istituto di formazione vige l'obbligo di indossare la mascherina, gli studenti dovranno provvedere autonomamente. Nelle aziende formatrici di apprendisti spetta invece al datore di lavoro predisporre la protezione personale del giovane.