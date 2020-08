Altri 181 casi e un ricovero, ma nessun decesso

BERNA - Nelle ultime ventiquattro ore in Svizzera sono stati registrati - come segnalato dall'Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP) con il consueto bollettino giornaliero - 181 nuovi casi. Ieri erano stati 130.

Numeri da inizio pandemia - Il numero delle infezioni da inizio pandemia è quindi salito a 35'927. Mentre il bilancio dei decessi resta invece fermo a 1'706. Per quel che concerne i test, ne sono finora stati effettuati 815'937, il 5.3% dei quali è risultato positivo.

27 ricoveri in una settimana - Se si considerano gli ultimi sette giorni, sono stati eseguiti 36'145 tamponi (7'906 solo ieri), di questi il 3.5% ha dato un esito positivo. Sempre nell'ultima settimana, delle 1'026 persone che si sono ammalate, 27 hanno dovuto essere ospedalizzate (+1 nelle ultime 24 ore). Il totale delle persone ricoverate da inizio pandemia sale quindi a 4'354.

Quasi 1'400 in isolamento - L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) rende inoltre noti i dati relativi al contact tracing: attualmente sono 1'370 le persone in isolamento in Svizzera, 4'083 quelle poste in quarantena. A queste vanno poi sommati i 16'269 vacanzieri in auto-quarantena a seguito del loro rientro sul territorio nazionale.